На Иннопроме-2021 предоставили проект Логопарка Кольцовский

Представители "Атлас Девелопмент" представили проект логопарка Кольцовский, который расположится под Екатеринбургом. Как рассказал Накануне.RU директор проекта Дмитрий Коньков, давний вопрос с военными уже урегулирован, а объекты логопарка предполагается сдать в эксплуатацию уже в 2025 году.

"Это не просто какая-то база с кривыми улочками и проездами. По концепции, здесь полностью территория, которая обеспечена инфраструктурой, дровами, подъездами, с требованиями к логистике, к санитарным зонам. Были некие сложности с военными, потому что это была запретная зона, вопрос, можно сказать, с ними уже урегулирован. То есть на сегодняшний день препятствий для строительства со стороны военных никаких нет. Постоянно находимся в диалоге с администрацией", - рассказал Коньков.

На сегодняшний день идёт плотная работа с инфраструктурой. Так, в этом году планируется провести газ, водопровод и канализацию. Также в проекте были учтены требования к гостевому маршруту. Именно поэтому, несмотря на то, что здание не являются общественными и не находится в центре города, большое внимание было уделено внешнему облику.

"В этом году мы планируем развить территорию площадью 21 гектар. Ведём множество переговоров с различными федеральными компаниями. Все строительные работы планируется завершить в 2025 году", - заявил директор проекта.

По его словам, компания уже сегодня выступила с предложениями по реконструкция сибирского тракта и по расширению территории. В планах также находится строительство дополнительного выезда на объездную дорогу со стороны Черняховского, однако все это планы только на 2025 год.