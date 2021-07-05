05 Июля 2021
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Общество В России
гей-парад, Киев (2015) | Фото: Mikhail Golub / Twitter

В Тбилиси в очередной раз противники гей-парада добились его отмены

В Тбилиси акции протеста против гей-парада (организаторы назвали его "Марш достоинства") закончились победой консервативно настроенных граждан, среди которых было немало верующих: мероприятие ЛГБТ-направленности отменили.

На марше противников гей-парада эмоции зашкаливали: полиция задержала несколько человек в центре столицы Грузии. Активисты консервативного движения были агрессивно настроены по отношению к СМИ – пострадало 15 журналистов, передает "Спутник-Грузия".

Примечательно, что ранее с призывом не проводить "Марш достоинства" выступали и власти страны. например, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает нецелесообразным проведение гей-парада.

Это уже не первый раз, когда противники подобных мероприятий в Грузии выходят на акции протеста против планов ЛГБТ-сообщества.

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Теги: гей-парад, отмена, тбилиси



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