Расценки ООО «Институт информационных технологий» на размещение предвыборных агитационных материалов

Расценки ООО «Институт информационных технологий» на размещение на сайте nakanune.ru (зарегистрирован в качестве средства массовой информации) предвыборных агитационных материалов кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва, депутатов Московской областной Думы, депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры седьмого созыва, депутатов Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва, депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва и на досрочных выборах Главы - Председателя Правительства Республики Тыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

Аналитический материал-статья, интервью, комментарии Информационные сообщения (стоимость 1 сообщения) Баннер 728*90 (стоимость за 1 неделю) Баннер 240*400 (стоимость за 1 неделю) Баннер 234*120 (стоимость за 1 неделю) 100 000 50 000 45 000 25 000 10 000

Командировочные расходы возмещаются отдельно.

Коэффициент за размещение в предпоследнюю перед выборами неделю – 1,5, в последнюю перед выборами неделю – 2,0

Размещение предвыборной агитации производится на условиях полной предварительной оплаты.

Цены указаны в рублях в рублях, НДС не облагается.

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