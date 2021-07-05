"Ещё не время". Экс-губернатор Среднего Урала озвучил сроки запуска ВСМ Екатеринбург - Челябинск

Глава совета директоров "Синара – транспортные машины" Александр Мишарин в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях форума "Иннопром" отметил, что строительство высокоскоростной железнодорожной трассы Екатеринбург – Челябинск находится "не в первом эшелоне приоритетов", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Всему своё время. Я уверен, что в будущем этот участок будет построен. Всегда в таких проектах есть очерёдность. Есть те, с которых надо начинать. Сегодня это Санкт-Петербург – Москва – Казань. Участок Екатеринбург – Челябинск есть в программе развития высокоскоростного транспорта. То есть надо говорить не о приоритетах, а об очерёдности. Сейчас нет ресурсов на все проекты сразу", - сказал Мишарин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, строительство ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" предварительно оценивалось в 350 млрд руб. ВСМ должна была связать два центра, два аэропорта, а также Сысерть и Снежинск. Время в пути между Челябинском и Екатеринбургом составило бы 1 час 10 минут. На этапе строительства власти рассчитывали, что проект будет реализован на грант Российской Федерации, средства концессионера и банковское финансирование.