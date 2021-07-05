В Кремле прокомментировали скандал вокруг Moet Hennessy

Закон о регулировании алкогольной продукции был принят и подписан президентом РФ, следовательно, он должен исполняться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Эта история с названиями совсем давняя, история во многом еще шла из советских времен", - прокомментировал он ситуацию, возникшую после принятия нового закона.

Напомним, согласно новым нормам, в частности, поставляемая в РФ продукция Moet Hennessy должна будет именоваться игристым вином, а не шампанским.

Песков напомнил о динамичном развитии отечественного виноделия и заявил, что отрасль будет "всячески поддерживаться", передает ТАСС.

В российском Союзе виноградарей и виноделов ранее прокомментировали решение компании Moet Hennessy о приостановке поставки игристых вин в Россию. Производители французских вин не хотят проходить повторную сертификацию в России и опасаются, что им запретят называть их напитки шампанским, хотя они произведены именно в регионе Шампань.

Напомним, такие опасения компания высказала в связи с вступлением в России в силу поправок, которые разрешают использовать название "шампанское" только в отношении отечественных вин. Остальные должны называться игристым вином.

По данным Блумберг, в Moet Hennessy позднее согласились использовать для своих напитков наименование "игристое вино" для поставок в Россию.