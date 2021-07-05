05 Июля 2021
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Студенты УРГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Эпидемиолог про индийский штамм: "Контингент помолодел, болеют в основном в возрасте 14-29 лет"

Эпидемиологи назвали специфические отличия индийского штамма коронавируса "дельта". Российские власти утверждают, что сейчас именно он начинает преобладать в нашей стране.

По словам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, "контингент помолодел, болеют в основном в возрасте 14-29 лет". Также он отметил, отвечая на вопросы журналистов, что болезнь приобрела более быстрое течение, а также появились симптомы со стороны ЖКТ.

Впрочем, Горелов говорит, что пока необходимости в коррекции вакцин нет – они защищают и от индийского штамма. Вакцину "Спутник V" в случае значительных мутаций коронавируса можно изменить в течение недели.

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Теги: индийский штамм, мутация, коронавирус, симптомы



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