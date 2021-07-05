05 Июля 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области фармацевтическую компанию накажут из-за отравления подростков

В Тобольске прокуратура возбудила административное дело в отношении фармацевтической компании, в которой подростки без рецепта приобрели таблетки баклосан и отравились, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Препарат школьникам продали в аптечном пункте "Планета здоровье" ООО "Полифарм". В отношении "Полифарм" возбудили дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Дело будет рассматривать арбитражный суд Тюменской области.

Напомним, инцидент произошел вечером, 7 июня. Пострадали 15-летний школьник и две девочки 15 и 16 лет. В состоянии комы их доставили в больницу. После того, как врачи оказали им необходимую помощь, детей выписали. Их законных представителей также привлекли к административной ответственности.

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Теги: отравление, таблетки, дети, подростки, Полифарм



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