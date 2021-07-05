В Свердловской области из-за сильных дождей ограничено движение поездов

В Свердловской области ограничено движение поездов. Причиной стали сильные дожди.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, такая мера принята в связи с оседанием откоса насыпи земляного полотна на перегоне "Нижняя Салда - Ясашная" однопутного электрифицированного участка "Смычка - Алапаевск". Все произошло на фоне резкого повышения воды в реках бассейна Нижнесалдинского водохранилища после выпадения в течение двух дней двухмесячной нормы осадков.

Движение пригородных поездов со стороны Нижнего Тагила будет ограничено до станции Нижняя Салда, а со стороны Егоршино и Алапаевска - до станции Ясашная.

"Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. К месту направлена техника для укрепления земляного полотна и противоразмывный поезд со щебнем со станции Верх-Нейвинск. Также выехала следственно-оперативная группа", - добавили в надзорном ведомстве.

Кроме этого, Нижнетагильской транспортной прокуратурой будет дана оценка исполнения законодательства сотрудниками РЖД при содержании пути и своевременности производства данных работ.

Напомним, что из-за обильного выпадения осадков на Среднем Урале произошло размытие трех дамб, предназначенных для создания водоемов мелиорации садоводческих участков в районе поселка Вилюй. Туда отправили спасателей МЧС.