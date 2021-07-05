Запуск "Союза" с модулем "Наука" на МКС перенесен с 15 на 21 июля - источник

Запуск "Союза" с модулем "Наука" для российского сегмента МКС перенесен с 15 на 21 июля, стыковка модуля со станцией должна произойти 29-го числа, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, "Наука" – последний модуль, который был запланирован к сборке на российском сегменте МКС, с которой Роскосмос анонсировал уход уже в 2024 году (впрочем, NASA небезуспешно пытается договориться о продолжении сотрудничества).

В апреле этого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснял необходимость отправки модуля на МКС при запланированном сворачивании работы тем, что надо продолжать проводить научные эксперименты на Международной космической станции вплоть до ввода в строй национальной станции.

"Смысл прост: в пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объёме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны. Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ (многофункциональный лабораторный комплекс – прим. ред.), не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу", - полагает Рогозин.