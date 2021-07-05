Что это за вакцина, которую нужно вводить каждые полгода? - академик РАН

Ревакцинация каждые полгода - это очень сомнительный эксперимент. Об этом заявил советский и российский микробиолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев, который считает, что между позициями "прививочников" и "антипрививочников" правда лежит посередине.

"Нужно рассказывать людям и объяснять. Если есть осложнения, объясните почему. Вначале говорят, что вакцина действует два года, а потом говорят, что через полгода нужно ревакцинироваться. Извините. Либо одно, либо другое. А можно ли этой вакциной ревакцинироваться через полгода? Спросите специалистов. Многие вам скажут, что это очень сомнительный эксперимент. Потому что вы вместе с белком коронавируса вводите аденовирус, на который тоже образуется иммунный ответ. И когда второй и третий раз когда вы будете вводить, что будет? Да ничего. Разработчики вакцин должны показать, что не только гуморальный ответ есть - антитела, которые через полгода, оказывается, исчезают. Значит, клеточного иммунитета нет, если через полгода надо вводить вакцину. А что это за вакцина, которую нужно вводить каждые полгода? Значит, вакцина не работает уже?" - рассказал академик "Правде.ру".

Он отмечает, что переболевших прививать вообще не нужно, так как иммунитет у них более стойкий и долгосрочный. И вакцина не даст того иммунитета, который образуется после перенесенного заболевания. Наличие же антител ничего не значит. Если человек переболел, но уже исчезли антитела, организм все равно "вспомнит" болезнь и справится с ней.

Академик рассказал "Радио Спутнику", что в мае прошлого года он легко перенес ковид и у него был высокий уровень антител. Затем они исчезли. Недавно он лечил ковидную больную и специально никак не берегся. В итоге он так и не заболел, а уровень антител, которых у него почти не было и который он затем померил, вырос в 7 раз. То есть сработала клеточная память. Это и есть иммунитет, который нельзя просто сводить к наличию или отсутствию антител. Он уверен, что нужно "оставить в покое" переболевших и детей. Есть данные, что более 70% детей имеют антитела, хотя внешне они вообще не болели.

Ученый подчеркнул, что бороться с ковидом нужно медицинскими методами, а не политическими. И ему многое не нравится в действиях властей и ВОЗ.

"Сейчас во все вмешивается политика и бизнес. Это коммерческие проекты. Но эти деньги делаются на людях! И никто не простит, если эти деньги будут сделаны на крови", - сказал Зверев.

Он призывает спокойно подходить к исследованию вакцин и болезни. Тем более что ранее такие вакцины не применялись и никто не знает долгосрочных последствий. Нужны длительные испытания на безопасность. Этой позиции Зверев придерживался еще в начале режима пандемии.

Напомним, в конце мая появился призыв Президиума РАН о том, что нужно срочно прививаться и никаких побочных эффектов от вакцин вообще не бывает. Но документ с подписью всех академиков обнародован не был. При этом в Президиуме РАН из 78 человек нет ни одного эпидемиолога или вирусолога и всего 12 медиков, заявил председатель Санкт-Петербургской ассоциации медработников, доктор медицинских наук, профессор Александр Редько.