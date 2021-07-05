05 Июля 2021
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Экономика В России
ключ в замке (2016) | Фото:Накануне.RU

Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на вторичное жилье

Москва и Санкт-Петербург по итогам первого квартала вошли в первую десятку мирового рейтинга роста цен на вторичное жилье.

По данным консалтинговой компании Knight Frank, Москва поднялась со 143-го места в первом квартале 2020 года на седьмое (+22,4%).

Петербург переместился с шестой на восьмую строчку (+22,1%).

Средняя стоимость 1 кв. м в Москве по итогам первого квартала 2021 года выросла к аналогичному периоду 2020-го на 22,4%, до 209,96 тыс. рублей.

В северной столице жилье подорожало на 22,1%, до 164 тыс. рублей за 1 кв. м.

Лидерами рейтинга стали турецкие города Измир (+33,9% за год), Анкара (+30,3%) и столица Новой Зеландии Веллингтон (+30,1%), сообщает РИА Новости.

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Теги: цены на жилье, москва, петербург



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