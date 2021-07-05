05 Июля 2021
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Первый зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавируса (2021) | Фото: Накануне.RU

"Нацимбио" представил первый зарегистрированный иммуноглобулин против ковида

"Нацимбио" представил на "Иннопром-2021" первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавирусной инфекции - "Ковид-Глобулин".

Препарат создан на основе донорской плазмы и содержит нейтрализующие коронавирус антитела. В ходе исследований и разработки подтвердилась безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовать вирус.

Предполагается, что препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения ll и lll фаз клинических испытаний.

Первый зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавируса(2021)|Фото: Накануне.RU

Первый зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавируса(2021)|Фото: Накануне.RU

Препарат продемонстрировали Михаилу Мишустину, который в качестве гостя посетил "Иннопром" в Екатеринбурге. В дальнейшем его планируется использовать только в медучреждениях.

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Теги: нацимбио, иннопром, иммуноглобулин



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