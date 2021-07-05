"Нацимбио" представил первый зарегистрированный иммуноглобулин против ковида

"Нацимбио" представил на "Иннопром-2021" первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавирусной инфекции - "Ковид-Глобулин".

Препарат создан на основе донорской плазмы и содержит нейтрализующие коронавирус антитела. В ходе исследований и разработки подтвердилась безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовать вирус.

Предполагается, что препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения ll и lll фаз клинических испытаний.

Препарат продемонстрировали Михаилу Мишустину, который в качестве гостя посетил "Иннопром" в Екатеринбурге. В дальнейшем его планируется использовать только в медучреждениях.