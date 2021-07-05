В Челябинске в подъезде дома ребенка ударило током

В Челябинске ребенка ударило током в подъезде многоквартирного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в доме по Краснопольскому проспекту. Ребенок коснулся оголенного провода, расположенного около входной группы подъезда, и получил удар током.

Дом обслуживает управляющая компания "ЮУКЖС". Прокуратура установила, что УК не обеспечила надлежащих мероприятий по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, что повлекло угрозу жизни и здоровью граждан.

Директору было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Нарушения устранены, а два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.