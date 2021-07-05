Эпидемиологи заявили о необходимости возрождения советского опыта – Санпросвета

05 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
(2005) | Фото: medmedia.ru

Эпидемиологи заявили о необходимости возрождения советского опыта – Санпросвета

Эпидемиологи считают, что нынешнее нежелание россиян вакцинироваться связано с наличием огромного числа фейков, мифов и недостоверной информации, с которой государство никак не борется ответными мерами.

"Информацию нужно получать из проверенных источников. В советское время был Санпросвет – сложная медицинская информация доносилась простым, доступным языком", - напомнил журналистам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт добавил, что "русский народ склонен верить в сказки". С другой стороны, в России информацию о коронавирусе зачастую распространяют непрофильные врачи, "еженедельно появляется фейковая информация, в том числе в медицинской среде".

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев отмечает, что мифы, которых так боится население, часто распространяется и самими медиками: "Мы столкнулись с огромным количеством предрассудков на уровне врачей". Скулачев добавил: "Один из самых диких мифов, что вакцина вызывает бесплодие".

"Это неоднократно доказанный факт: ни одна из вакцин живого вируса не содержит и на репродуктивную систему не влияет. На доклиническом этапе, когда исследуется влияние препарата на животных, это тоже доказано – иначе бы вакцина просто не шагнула на следующий этап", - добавляет про бесплодие Горелов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: санпросвет, эпидемиологи, фейки, мифы, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети