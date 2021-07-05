Эпидемиологи заявили о необходимости возрождения советского опыта – Санпросвета

Эпидемиологи считают, что нынешнее нежелание россиян вакцинироваться связано с наличием огромного числа фейков, мифов и недостоверной информации, с которой государство никак не борется ответными мерами.

"Информацию нужно получать из проверенных источников. В советское время был Санпросвет – сложная медицинская информация доносилась простым, доступным языком", - напомнил журналистам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт добавил, что "русский народ склонен верить в сказки". С другой стороны, в России информацию о коронавирусе зачастую распространяют непрофильные врачи, "еженедельно появляется фейковая информация, в том числе в медицинской среде".

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев отмечает, что мифы, которых так боится население, часто распространяется и самими медиками: "Мы столкнулись с огромным количеством предрассудков на уровне врачей". Скулачев добавил: "Один из самых диких мифов, что вакцина вызывает бесплодие".

"Это неоднократно доказанный факт: ни одна из вакцин живого вируса не содержит и на репродуктивную систему не влияет. На доклиническом этапе, когда исследуется влияние препарата на животных, это тоже доказано – иначе бы вакцина просто не шагнула на следующий этап", - добавляет про бесплодие Горелов.