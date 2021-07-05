Екатеринбург вошел в пятерку лучших российских городов для велосипедистов

Екатеринбург признан одним из лучших российских городов-миллионников для велосипедистов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Соответствующее исследование провели аналитики КБ "Стрелка" совместно с Delivery Club. Учитывались перемещения всех участников велодвижения, протяженность и расположение существующей в городе велоинфраструктуры, а также ее безопасность.

В итоге эксперты оценили высокий уровень обеспеченности велосипедной инфраструктурой в уральской столице. Екатеринбург набрал 6,7 баллов и занял четвертое место.

Лидером была признана Уфа. На втором и третьем месте в рейтинге оказались Пермь и Волгоград, а замыкает пятерку лидеров Самара.