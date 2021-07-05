05 Июля 2021
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Экономика Свердловская область
Трамвай &quot;ПК Транспортные системы&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Московский общественный транспорт может войти в Верхнюю Пышму

ПК "Транспортные системы" представила на "Иннопроме" трамвайный вагон "Корсар" для узкой колеи дорог, который в скором времени может войти и в Верхнюю Пышму. Об этом Накануне.RU рассказал коммерческий директор компании Андрей Юхненко.

"На сегодняшний день ПКТС ведет переговоры по поставке трамвайных вагонов на новую линию по концессионному соглашению в Верхнюю Пышму. Речь идет об 11 трамвайных односекционных вагонах. Насколько я знаю, решение о том, кто будет там представлен из производителей, пока неизвестно, но переговоры мы ведем", - рассказал Юхненко.

Трамвай "ПК Транспортные системы"(2021)|Фото: Накануне.RU

Ширина вагона уже, чем у стандартного (2,3 м. вместо 2,5), но при этом с увеличенной вместимостью. Трамвай двухсекционный и уникальный в своём роде, потому что он полностью приспособлен для инфраструктуры любого города в мире. При такой длине и своих характеристиках, он максимально пассажировместимый: имеет 29 посадочных мест и общую вместимость до 180 человек.

Трамвай "ПК Транспортные системы"(2021)|Фото: Накануне.RU

Алюминиевый интерьер даёт высокую пожаробезопасность. Более того, вагон имеет современную кабину, климат-контроль и многие другие функции. В их число входит увеличенное количество дверей, что позволяет быстрее производить пассажирообмен.

Трамвай "ПК Транспортные системы"(2021)|Фото: Накануне.RU

Компания также представила электробус с динамической подзарядкой. Его особенность в том, что он может ехать под контактной сетью, но в определенный момент отпустить "рога" и свободно передвигаться по городу на протяжении 12 км.

Троллейбус "ПК Транспортные системы"(2021)|Фото: Накануне.RU

"Касательно Екатеринбурга также ведем переговоры по поставке троллейбусов, поскольку Екатеринбург проявил интерес к нашей продукции, а потому ждём дальнейшего развития. Планы есть, но конкретика будет известна, когда будут объявлены закупочные или конкурсные процедуры. В свою очередь Екатеринбург именно по городскому электрическому транспорту проявлял интерес. Даже приезжали к нам в Санкт-Петербург на завод и сейчас рассматривают такую же двухсекционную версию вагона, но только на базовую колею. Мы готовы удовлетворить любой спрос", - заявил представитель компании.

Трамвай "ПК Транспортные системы"(2021)|Фото: Накануне.RU

В данный момент в России всего три города, которые эксплуатируют узкую колею, а потому для введения подобного трамвая в Верхней Пышме и в перспективе в Екатеринбурге должна быть предусмотрена перепланировка трамвайных путей. При этом компания готова предоставить Екатеринбургу любой другой транспорт длиной до 34 м. Юхненко также подметил, что при обновлении подвижного состава конкретных маршрутов был увеличен пассажиропоток не менее, чем на 40%.

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Теги: трамвай, транспорт, вагон



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