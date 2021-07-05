05 Июля 2021
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Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Коронавирус не стал сезонным заболеванием – НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Ученые-эпидемиологи признают, что коронавирус не стал сезонным заболеванием вроде гриппа, что эксперты прогнозировали еще в конце прошлого года. "Но текущий летний подъем заболеваемости сломал все эти прогнозы", - заявил журналистам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Сам Горелов придерживается мнения о том, что волна эпидемии представляет из себя подъем от нуля и снижение до него же, при этом вторая волна может прийти, когда вирус мутирует. "Мы находимся в эпохе классической второй волны и отмечаем фазу роста", - полагает Горелов.

Эксперт добавил, что ученые очень боятся "встречи двух одиночеств": эпидемии коронавируса и гриппа. В прошлом году этого "объединения" удалось избежать за счет вакцинации более 70% населения от гриппа. Поэтому отмечались только единичные случаи гриппа, в основном, типа B.

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев  добавляет, что в текущей волне эпидемии из-за мутации вируса "не получится "отскочить" регионам", которые в прошлую волну давали куда меньшую заболеваемость, чем столицы. Скулачев говорит, что новый штамм очень заразен, а значит будет эффективно распространяться не только в больших городах, где высока "скученность" людей.

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Теги: коронавирус, волна эпидемии, сезонное заболевание, александр горелов



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