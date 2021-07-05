05 Июля 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
поиски пропавшего ребенка (2019) | Фото: vk.com/inci55

В Тюменской области продолжают пропадать дети: исчез 15-летний школьник

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения 15-летнего школьника Платона Б., сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В ночь на 4 июля подросток ушел на пикник в лес вместе со своими друзьями недалеко от деревни Падерино Тюменского района. Друзья, в компании которых мальчик отдыхал, сообщили, что ранним утром мальчик направился в сторону лесополосы и пропал. Предположительно, его видели вчера днем в поселке Московский.

"В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка, с целью всестороннего и оперативного выяснения всех обстоятельств и установления местонахождения без вести пропавшего ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Организованы и проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Уголовное дело также было возбуждено из-за исчезновения девятилетней школьницы Насти М. Девочку ищут уже шестые сутки. 30 июня она ушла из дома и не вернулась. На поиски ребенка прибыли московские волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

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Теги: подросток, пропажа, уголовное дело, поиски



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