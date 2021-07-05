В РПЦ заявили, что непривитые от COVID-19 будут замаливать свой грех всю жизнь

Те, кто отказываются вакцинироваться от COVID-19, берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь, заявили в РПЦ. Как пояснил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, грех заключается в том, что невакцинированный заботится только о себе, но не думает о других.

Он рассказал, что к нему нередко приходят люди и признаются в том, что не сделали вакцинацию себе или своим близким и стали невольной причиной гибели людей.

"Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?". А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, в марте глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов предложил штрафовать чиновников, которые давят на граждан в вопросе вакцинации. В целом преследование людей за их "неправильный" выбор о. Федор оценил как ущемление в правах по признаку "иммунного статуса", что противоречит Конституции.