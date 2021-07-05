В РПЦ заявили, что непривитые от COVID-19 будут замаливать свой грех всю жизнь

05 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

В РПЦ заявили, что непривитые от COVID-19 будут замаливать свой грех всю жизнь

Те, кто отказываются вакцинироваться от COVID-19, берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь, заявили в РПЦ. Как пояснил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, грех заключается в том, что невакцинированный заботится только о себе, но не думает о других.

Он рассказал, что к нему нередко приходят люди и признаются в том, что не сделали вакцинацию себе или своим близким и стали невольной причиной гибели людей.

"Они приходят и говорят: "А как мне теперь с этим жить?". А мне даже трудно сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь надо отмаливать совершенный грех", - сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24".

Напомним, в марте глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов предложил штрафовать чиновников, которые давят на граждан в вопросе вакцинации. В целом преследование людей за их "неправильный" выбор о. Федор оценил как ущемление в правах по признаку "иммунного статуса", что противоречит Конституции.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: рпц, вакцинация, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети