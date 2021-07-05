Ученые призвали не следить за уровнем антител к коронавирусу

Ученые не считают, что наблюдение за уровнем антител к коронавирусу информативно. Об этом, ссылаясь на заявление ВОЗ за прошлую неделю, а также на опыт российских экспертов, сообщил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы здесь не изобретаем велосипед, базируемся на международном опыте, - отметил Горелов на пресс-конференции. - Определение уровня антител ни до, ни после не имеет смысла и значения, оно не показательно".

Горелов добавил, что вместо отслеживания уровня антител нужно отслеживать время между вакцинациями и не допускать "пропусков".