05 Июля 2021
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: Россети Урал

"Россети Урал" в рамках Иннопром-2021 рассказывает о подготовке электросетевого комплекса к Всемирным студенческим играм 2023 года

На стенде "Россети Урал" можно будет познакомиться с реальными современными технологическими решениями, которые используются сегодня в электросетевом комплексе Урала и Прикамья. Также энергетики расскажут, как идет подготовка электросетевой инфраструктуры ко Всемирным студенческим играм 2023 года.

При проведении мероприятий мирового спортивного события в Екатеринбурге и в Свердловской области будет задействовано 53 различных объекта, в том числе 31 спортивный объект, на территории 4-х муниципальных образований региона. Внешнее электроснабжение объектов Универсиады-2023 обеспечит инфраструктура компании "Россети Урал". Речь идет о 72 центрах питания различного уровня напряжения и 137 линиях электропередачи 110-0,4 кВ.

Для обеспечения эффективного функционирования и координации действий организаций и ведомств, задействованных в схемах внешнего и внутреннего, в том числе временного электроснабжения объектов Всемирных студенческих игр 2023 в Екатеринбурге будет создан Ситуационно-аналитический центр (САЦ). Он будет работать на новейшей системе оперативно-технологического управления, созданной исключительно на основе отечественных технических решений. С возможностями работы системы можно ознакомиться на стенде электросетевой компании.

(2021)|Фото: Россети Урал

Для Всемирных студенческих игр в районе "Новокольцовский" "Россети Урал" построит центр питания – подстанцию 110/10 кВ "Новокольцовская", кабельные линии электропередачи 110 кВ протяженностью порядка 12 километров и распределительные сети 10 кВ протяженностью более 27 километров. Срок ввода в эксплуатацию – 2022 год. Суммарный объем инвестиций компании "Россети Урал" в этот проект составит порядка 1,6 млрд рублей.

Также к Всемирным студенческим играм "Россети Урал" возведет в Екатеринбурге нетиповую опору линии электропередачи в виде одного из талисманов игр. Над данным проектом идет активная работа.

(2021)|Фото: Россети Урал

Среди презентуемых инновационных направлений развития, компания и ведущий разработчик VR/AR приложений в России, продемонстрируют два тренажера виртуальной реальности по обучению работам на воздушных линиях электросетей и подстанции. Тренажеры разработаны для ПАО "Россети" в соответствии с нормативными документами компании и деталями реальной производственной практики. Решения были специально адаптированы для работы с мобильными шлемами виртуальной реальности, не требующих подключения к компьютеру. В первом тренажере обучающемуся предлагается осуществить замену выключателя на открытом распределительном устройстве мощностью 110 кВ. Второй тренажер предлагает выполнить работу на высоте - заменить изолирующую подвеску на воздушной линии электропередачи без снятия напряжения, а именно: получить допуск на рабочее место, осуществить экипировку и проверку снаряжения, подняться по опоре на траверсу и произвести работы на высоте - все с соблюдением правил техники безопасности.

(2021)|Фото: Россети Урал

Также специалисты "Россети Урал" поделятся опытом внедрения автоматизированных систем передачи данных в энергетике. На сегодняшний день существенная доля внедрений современных технологий обработки и передачи данных в России приходится на энергетику. Переход с аналоговых на качественные цифровые системы связи предполагает большие перспективы для развития системы автоматизации энергетической сети. Среди примеров модернизации систем связи, которые реализуются в контуре компании "Россети Урал", на Иннопроме-2021 представлен пилотный проект, реализованный в Перми. В электросетевой инфраструктуре было применено объединение всех типов автоматизированных систем и систем сбора в единую сеть, произведен максимальный отказ от использования арендованных каналов связи. Технологическим ядром проекта стало использование технологий PLC в комплексе с самовосстанавливающимися и самообразующимися MESH-сетями (Меш-сети) передачи данных. Эти системы отличаются от привычных централизованных тем, что в них все узлы равноправны, каждый может выступить сетевым коммутатором. Кроме этого, "пилотная" система наделена функцией обязательного резервирования для обеспечения максимальной надежности автоматизированной сети в части передачи информации. Данная технология и оборудование системы связи успешно прошла опытно-промышленную эксплуатацию и рекомендуется для дальнейшего масштабирования.

(2021)|Фото: Россети Урал

Также топ-менеджеры "Россети Урал" в рамках международного форума ИННОПРОМ-2021 проведут ряд стратегических встреч с властями регионов присутствия, рядом промышленных и бизнес-партнеров и обсудят планы совместного развития электроэнергетического комплекса в интересах экономики Урала и Прикамья.

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Теги: иннором, универсиада



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