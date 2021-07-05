05 Июля 2021
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Общество Челябинская область
День выборов в Ноябрьске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске из-за коронавируса рок-фестиваль перенесли на сентябрь

В Челябинске рок-фестиваль "Пляж", который должен был пройти 10 июля, перенесли на сентябрь из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Мы все еще на гребне волны! И несмотря на то, что пандемийные тучи сгущаются, а административно-правовые акулы пытаются цапнуть за пятку - вайп-аута не будет! Во избежание ковидного замеса мы переходим на другой сет и берем курс на новую волну", - говорится в сообщении в официальной группе фестиваля.

Рок-фестиваль планируется провести 3-4 сентября. Местом проведения станет база отдыха "Волна".

Напомним, в Челябинской области из-за роста заболеваемости коронавирусом ограничивается проведение массовых мероприятий. Уже принято решение об отмене Ильменского и Бажовского фестивалей, областного Сабантуя в Троицке и Бушуевского фестиваля в Златоусте. Отменяются мероприятия и в муниципалитетах. Так, из-за роста заболеваемости отменили празднование Дня города в Магнитогорске и Нязепетровске.

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Теги: рок-фестиваль, коронавирус,



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