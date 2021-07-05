На "Иннопроме" представили проект "Екатеринбург-Сити"

"УГМК-застройщик" представил на международной выставке "Иннопром-2021" 3D-макет высоток "Екатеринбург-Сити".

Как рассказала корреспонденту Накануне.RU специалист отдела по работе с клиентами Алёна Фадеева, концепция проекта предусматривает как офисные, так и жилые помещения, а также: фитнес-клуб, торгово-развлекательный центр, гастромолл и другие объекты общей площадью 346 тыс. 579 квадратных метров. Половина площадей будет отдана под проживание, остальная — под коммерческое использование.

Сдача проекта предусмотрена в 2031 году.

Половина всего участка "Екатеринбург-Сити" будет заполнена зелёными насаждениями, состоящими из взрослых деревьев, кустарников и цветников. Вопрос с парковочными местами также будет решен — за счёт одноуровневой подземной парковки на 4 тыс. мест.

Уже в этом году в Iset Tower откроется фитнес-клуб международной сети Encore fitness. Семейный фитнес-клуб с воркаут-зоной на крыше, диагностическим центром и искусственной волной для сёрфинга будет расположен в одном из небоскребов "Екатеринбург-Сити".

О том, сколько будет стоить квадратный метр жилья в центре Екатеринбурга, говорить пока не приходится. Однако будущие жильцы будут обеспечены и образовательным центром, и школой в шаговой доступности.

Более того, "УГМК-застройщик" позаботился и о сохранности двух объектов культурного наследия вблизи проекта: усадьба П.А. Антипина и музей плодового садоводства Среднего Урала (усадьба Д.И. Казанцева).