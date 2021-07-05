05 Июля 2021
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кошки, выставка кошек, клетки, Краеведческий музей (2019) | Фото:Накануне.RU

Россельхознадзор временно отменил ограничения на ввоз иностранных кормов для животных

Россельхознадзор на три месяца отменил ограничения на ввоз в Россию кормов для животных для нескольких иностранных производителей. Планируется, что за это время компании устранят нарушения и на российский рынок перестанет поступать некачественная продукция. Еще неделю назад ведомство вводило запрет на такой импорт.

«Россельхознадзор сообщает о расширении списка предприятий Нидерландов, Германии и Испании, которым сроком на три месяца разрешается ввоз в Россию кормов, в том числе профилактических и диетических, и определенной номенклатуры кормовых добавок», — говорится в сообщении РСН.

Запрет на поставку кормов иностранных поставщиков приостановили из-за серьезной угрозы здоровью и жизни животных. Европейские ветеринарные службы не проверяют источники сырья для своей продукции. В этом году зафиксированы вспышки африканской чумы свиней и высокопатогенного птичьего гриппа.

Отметим, что первыми на временный запрет отреагировали не сельхозпредприятия, а владельцы зоомагазинов для домашних питомцев. В соцсети появились петиции с указанием популярных кормов. Особый акцент жалобам придали СМИ-иноагенты. Различные эксперты обратили внимание, что определенные добавки выпускаются в России «по франшизе» или не производятся вовсе.

Сейчас на российском рынке более 150 отечественных производителей. Одна из крупных компаний «Арника» имеет опыт работы в России почти в 30 лет. Ее продукция реализуется в стране и идет на экспорт. В планах инвестиционного проекта поставлять 30% товара за рубеж — конкретно, в страны Азии.

Первая стадия проекта «Кормбиосинтез» завершена. В этом году должен быть закончен второй этап реконструкции под названием «Фармасинтез». К этому времени налажен выпуск многих кормовых добавок. Инициатива реализуется при поддержке Росагролизинга с общим объемом инвестиций в 4 млрд рублей. Заявленной мощности «Арники» достаточно для потребностей российского рынка.

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Теги: россельхознадзор, комра для животных, запрет на поставку кормов



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