05 Июля 2021
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Спорт
Аксана Гатауллина (2021) | Фото: Федерация лёгкой атлетики Москвы / Сергей Согрин

Российская прыгунья в высоту разбила зуб планкой, но выиграла соревнования

Курьёзный случай произошёл с российской прыгуньей в высоту Аксаной Гатауллиной на международных соревнованиях в Бельгии.

Легкоатлетка из России выполнила две необычные попытки: сначала разбила зуб планкой, а затем упала в лужу, образовавшуюся на мате из-за сильного дождя.

Как пишет eurosport.ru, тем не менее Аксане удалось выиграть соревнования. 20-летняя спортсменка взяла высоту 4,26 метра.

Сама девушка с иронией прокомментировала данные инциденты в своём аккаунте в социальной сети "инстаграм".

Напомним также, что летом 2019 года Гатауллина необычным способом отпраздновала первое место на чемпионате Европы среди юниоров. Легкоатлетка, выступавшая в нейтральном статусе, взяла розовый плед в горошек вместо российского флага и пробежала с ним круг почёта по стадиону.

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Теги: Аксана Гатауллина, прыжки в высоту, соревнования, лёгкая атлетика



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