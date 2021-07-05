Российская прыгунья в высоту разбила зуб планкой, но выиграла соревнования

Курьёзный случай произошёл с российской прыгуньей в высоту Аксаной Гатауллиной на международных соревнованиях в Бельгии.

Легкоатлетка из России выполнила две необычные попытки: сначала разбила зуб планкой, а затем упала в лужу, образовавшуюся на мате из-за сильного дождя.

Как пишет eurosport.ru, тем не менее Аксане удалось выиграть соревнования. 20-летняя спортсменка взяла высоту 4,26 метра.

Сама девушка с иронией прокомментировала данные инциденты в своём аккаунте в социальной сети "инстаграм".

Напомним также, что летом 2019 года Гатауллина необычным способом отпраздновала первое место на чемпионате Европы среди юниоров. Легкоатлетка, выступавшая в нейтральном статусе, взяла розовый плед в горошек вместо российского флага и пробежала с ним круг почёта по стадиону.