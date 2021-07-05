Глава депспорта Тюменской области лично осматривает помещения для размещения шахматной школы

Власти Тюменской области держат на контроле ситуацию с поиском помещения для областной спортивной школы по шахматам А.Е.Карпова, сообщили Накануне.RU в областном департаменте спорта.

В ведомстве сообщили, что пока ведется поиск нового помещения с собственником здания по ул. Республики, где сейчас находится школа, заключен новый договор аренды. Договор подписан с 22 июня и будет действовать до 31 августа. Он заключен на прежних условиях, даже с некоторым снижением по коммунальным платежам. Решить вопрос необходимо уже к 1 сентября.

"За это время надо подобрать новое помещение для размещения учреждения под тренировочный процесс членов юношеской сборной Тюменской области по шахматам, при этом увеличив площади для возможности проведения соревнований городского, областного и всероссийского уровня. Примерная требуемая площадь около 700 кв.м. В этой площади обязательно должен быть игровой зал на 120-150 человек. На данный момент вместе с директором департамента мы посмотрели два помещения - на ул. Геологоразведчиков, 6в и Чернышевского 2а. Кроме этого, сегодня удалось встретиться с собственниками отдельно стоящего трехэтажного здания на Текстильной, 5а. в районе нового корпуса 16 гимназии. Этот вариант нам представляется наиболее перспективным, так как помещение недавно сдано в эксплуатацию с внутренней отделкой и почти завершенным ремонтом. Арендаторы туда еще не заходили. Удобная транспортная локация. Вопрос на личном контроле Евгения Хромина, директора департамента спорта", - прокомментировали в депспорта.

Евгений Хромин лично ездит с осмотром помещений. На Текстильную выезд запланирован в ближайшие дни.