05 Июля 2021
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Политика Свердловская область Пермский край
Машиностроительный завод им. Дзержинского, ЗиД (2015) | Фото: deputat.perm.ru

"Судьба - самая хорошая". Губернатор Прикамья рассказал о судьбе ЗиДа

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в беседе с журналистом Накануне.RU на полях форума "Иннопром" рассказал о судьбе оборонного завода имени Дзержинского.

"Вливаний со стороны края не будет, потому что ЗиД - ФГУП, которое находится стадии банкротства. Там недавно поменялись конкурсный управляющий, исполнительный директор. Завод работает с прибылью. Предприятие обеспечено заказами. Будем смотреть, надо из банкротства выходить. В ближайшие полтора года площадка будет продана с торгов. Главная задача - сохранить производство и рабочие места", - сказал Махонин.

Напомним, завод им. Дзержинского находится в состоянии банкротства с 2006 года. Предприятие накопило почти 34 млн руб. долга перед компаниями "Новогор-Прикамье" и "Пермводоканал" - которые и стали инициаторами банкротства. Конкурсное производство было введено в 2009 г.

По состоянию на август прошлого года общая сумма задолженности ЗиДа составляет 785 млн руб. Задолженность перед кредиторами, которые включены в реестр, на 29 августа прошлого года составляет более 392,1 млн руб. Основной из них — федеральная налоговая служба, которая контролирует более 88% голосов.

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Теги: зид., дмитрий, махонин



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