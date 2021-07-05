В Анапе во время шторма утонули ребенок и двое спасавших его взрослых

Ребенок и двое взрослых, пытавшихся его спасти, утонули в Анапе. Еще троих человек, пытавшихся помочь, ищут.

По данным Mash, 13-летний мальчик купался на необорудованном пляже около села Витязево, его затянуло в открытое море. Спасать ребенка бросились отец и его друг.

В итоге мальчик и двое мужчин погибли, их тела нашли. Еще трое человек пропали без вести, ведется поисковая спасательная операция.

Напомним, непогода накрыла также Крым и Сочи. В последнем жителей Адлерского и Хостинского районов попросили подготовить документы и вещи на случай эвакуации – это произойдет, если из берегов выйдут реки на этих территориях.

В Крыму в результате схода селя из-за дождей в Бахчисарайском районе погибла женщина. На территории села Куйбышево подтоплено более 80 домов, 150 человек эвакуировали.