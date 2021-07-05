Оно само работает. Представляет ли руководство Россотрудничества, чем заняты отделения ведомства на местах?

Недавно глава Россотрудничества Евгений Примаков на онлайн-конференции рассказал о трудностях, с которыми его агентство сталкивается при работе в США и Чехии. По словам чиновника, в этих странах Россотрудничеству чинят препоны и не позволяют выполнять свою работу. В США сотрудникам отказались продлевать визы, в Чехии часть персонала российского посольства выслали из страны. Таким образом, работа ведомства на месте оказалась фактически парализована. Офис в Праге не работает, офис в Вашингтоне опечатан.

Все это, несомненно, создает проблемы агентству. Хотя похоже, что здесь Евгений Александрович несколько преувеличивает масштаб этой проблемы. Судя по интернет-странице офиса Россотрудничества в Праге, он продолжает функционировать. Более того, это одно из немногих отделений агентства, у которого страничка жива и обновляется: как раз это-то отделение демонстрирует деятельность, которую на общем фоне вялой работы офисов «Россотра» можно даже назвать кипучей.

Прямо в день, когда Примаков заявил, что в Чехии офис Россотрудничества не работает, Русский дом в Праге отчитался о концерте оперного пения, и не похоже, что мероприятие проходило подпольно. Можно поворчать, что Россотрудничество в Чехии функционирует в режиме дворца пионеров, и занят в основном созданием кружков и театральных студий, но это, по крайней мере, активный и живой «дворец пионеров». Как на этом фоне понимать интервью Евгения Примакова, сказать трудно – то ли Евгений Александрович не совсем четко знает, что происходит в его собственных филиалах, то ли полагает, что драматизмом интервью не испортишь. Создается ощущение, что Примаков «царствует, но не управляет» в собственном ведомстве, в результате в тех местах, где у агентов есть хоть какое-то представление о том, чем должно заниматься агентство, оно функционирует, а там, где представителям РС интереснее заниматься манипуляциями с госконтрактами или просто получать бюджетное содержание за приятный досуг, им никто и не мешает. Причем мимо глаз благодушного руководителя равно проходит доброе и дурное.

Однако ремарка Примакова обозначает еще одну проблему агентства. К сожалению, Россотрудничество демонстрирует странное нежелание, будучи изгнанным через дверь, лазать в окна к любимым странам. Русский дом в Вашингтоне, может быть, и закрыт физически, но это совершенно не означает, что нельзя налаживать культурные связи, например, через сеть. Мы много говорим о том, что США через сеть некоммерческих организаций влияют на повестку в России – хотя многие из этих НКО давно признаны иностранными агентами, и атмосфера для их деятельности в РФ тоже не самая уютная. Тем не менее, эти иноагенты упорно лезут в российское информационное пространство и яростно проталкивают свою точку зрения. Русский дом в Вашингтоне, увы, и «при жизни» не отличался энтузиазмом, а в последние месяцы занимается чем угодно, но только не тем, что могло бы быть интересно кому-либо в США.

Другая проблема РС – это очевидная беззубость. Агентство Примакова очень старается вести себя максимально деликатно и никого не обидеть. Оно никогда не высказывается по остроактуальным темам, принципиально не задевает политические вопросы, вообще ничего не говорит об общественно значимых моментах. В этом подходе есть рациональное зерно, когда есть, чем дорожить в отношениях с государствами, и хочется сохранить возможность нормально работать. Однако в случае с теми же США мосты уже сожжены той стороной, а Русский дом в Вашингтоне ограничивается ссылками на трансляцию речи президента Путина. Никаких попыток поговорить о чем-то, что было бы интересно и важно для американцев, почти не предпринимается. К сожалению, при посещении американского аккаунта «Россотра» трудно вообще представить, в каком именно месте захожему американцу должно стать интересно. То ли на новости о передаче солнечных батарей поликлинике в сербском Зренянине (без иронии, достойное деяние, но кому это интересно в США), то ли на рассказе о пытках журналиста Руслана Коцабы на Украине (пытки, безусловно, отвратительное преступление, но опять же, кого мы таким образом хотим привлечь в Америке). Зато представительство Россотрудничества в Вашингтоне ухитрилось за все время ни разу не написать о BLM. К добру или к худу существует это движение, но как можно участвовать в общественной жизни США и вообще не иметь позиции по этому поводу? В конце концов, если активность Россотрудничества уже подломлена, чего опасаться – второй-то раз офис не закроют.

Увы, но при такой активности Россия мало теряет от закрытия Русского дома в США – было бы, что закрывать. Хочется пожелать руководству Россотрудничества более ясного взгляда на происходящее в его же отделениях, поскольку на данный момент создается впечатление, что филиалы Россотрудничества на местах работают и предаются безделью совершенно независимо от воли своего же начальства.