Уралец получил 2,5 года "строгача" за удар полицейского локтем

Житель уральского города Реж приговорен к реальному лишению свободы за применение насилия к полицейскому.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в один из дней сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по месту жительства мужчины по сигналу о причинении ножевого ранения проживающей по тому же адресу женщине. Для установления всех обстоятельств уралец был доставлен в отдел полиции.

Находясь в служебном помещении, злоумышленник выразил недовольство законными действиями стражей порядка. Он проявил агрессию по отношению к одному из них, ударив силовика локтем.

С учетом его прежней судимости мужчине назначено 2,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.