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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
скорая помощь, врачи, авария, ДТП, грузовик (2020) | Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Семья погибшего в ДТП прикамского фельдшера получит компенсацию

В Прикамье родственники фельдшера "скорой", попавшей в смертельное ДТП, добились компенсаций в суде. Согласно материалам дела, по 500 тыс. руб. будет выплачено родителям мужчины, и по 800 тыс. жене и двум его детям. Всего будет выплачено 3,4 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, ранее родственники погибшего фельдшера получили более 500 тыс. руб. из резервного фонда губернатора "в счет компенсации страданий членов семьи погибшего".

Напомним, ДТП с участием "скорой помощи" произошло 5 ноября 2020 г. в Ординском районе, около деревни Курилово. Бригада в составе двух фельдшеров следовала на вызов к пострадавшей в аварии женщине. После трагедии в Прикамье была начата проверка по факту гибели медработников. Виновным в ДТП признали водителя "скорой", который позже скончался в больнице. Уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.

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Теги: скорая помощь, врачи, авария, ДТП, грузовик



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