Доля производства гражданской продукции на предприятиях ОПК составляет 25% - вице-премьер Борисов

Доля гражданской продукции на предприятиях ОПК в 2020 году составила 25,6%, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным. Борисов отметил, что в 2019 году эта цифра составляла 24,1%, "так что динамика здесь налицо". Он напомнил, что поручения главы государства предусматривают достижения отметки в 30% к 2025 году и отметки в 50% - к 2030 году.

Борисов заявил о наращивании мер по продвижению гражданской продукции оборонки на внутреннем рынке.

"Какие это меры? Это в первую очередь преференции по цене, запрет к закупкам иностранной продукции или ограничения закупок иностранной продукции, и особые надежды мы возлагаем на принятые в прошлом году изменения в закон № 223-ФЗ и № 44-ФЗ, которые как раз регламентируют процесс закупок. Там установлены минимальные доли закупок отечественной продукции. Мы их установили исходя из сложившейся практики, и, кстати, ряд товаров, которые жизненно важны, в частности лекарственные средства, исключены из этой доли", - заявил вице-премьер.

Он добавил, что по результатам торгов с начала текущего года (по 44-му и 223-му законам) доля российских товаров в поставках составила 78,6% против 50% в 2019 году и 75% в прошлом году.

"Конечно, есть определенного рода опасения, что на рынок могут быть поставлены некачественные товары. Мы за этим следим, для того чтобы эта преференция работала для добросовестных поставщиков и по критерию цена–качество, по потребительским характеристикам наша продукция соответствовала лучшим мировым аналогам", - заключил Борисов.