В Сочи из-за сильного ливня подтопило отель и пансионат

Территории отеля "Алеан Спутник" в Хостинском районе Сочи и пансионата "Бургас" в Кудепсте подтоплены в результате сильного ливня.

Как администрация города, сейчас уровень воды в этих местах снижается.

Отменены экскурсии в Красную Поляну, Олимпийский парк. Также сообщается, что пострадали пляжные территории.

В Сочи, где река Кудепста вышла из берегов , потоки воды уносят автомобили. Местных жителей просят собрать документы на случай эвакуации pic.twitter.com/nD7Imr4pKE — Валентина🌷 (@lSVJXTR) July 5, 2021

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что четыре самолета ушли на запасные аэродромы в Краснодаре и Анапе.

Напомним, администрация города попросила жителей Адлерского и Хостинского районов подготовить документы и вещи на случай эвакуации – это произойдет, если из берегов выйдут реки на этих территориях.

Спасательные службы включили в режим готовности сирены и громкоговорители на улицах. Чтобы оказать помощь гражданам в случае необходимости в городе дежурят отряды служб спасения.