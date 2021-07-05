05 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Недостроенная гостиница &quot;Дели&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: stenograffia.ru

В Екатеринбурге сносят гостиницу "Дели", заброшенную с конца 90-х

УГМК приступила к сносу недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в самой компании.

"Обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта. Поэтому принято решение о демонтаже его наземной части", - заявил директор АО "Ледовая арена" Данил Крицкий.

Ранее сообщалось, что гостиница "Дели", находящаяся рядом с екатеринбургским цирком и возле места возведения новой ледовой арены УГМК, может быть перестроена в торгово-офисный центр. Как заявлял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, примыкающую к арене территорию необходимо облагородить к 2023 году, когда в столице Урала пройдет Всемирная Универсиада, а Екатеринбург отпразднует 300-летие.

Гостиница "Дели" начала строиться в 1995 году. Но уже в 1997 году стройку заморозили из-за дороговизны объекта, который с тех пор оставался заброшенным.

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Теги: Дели, гостиница, снос, УГМК



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