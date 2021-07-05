"Спутник V" начали испытывать на подростках

В Москве начались клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков от 12 до 17 лет. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первая и вторая фазы исследования пройдут на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Количество подопытных - 100 человек. Исследование будет длиться год. Все это время за ними будут наблюдать врачи. По результатам исследований будет решен вопрос о включении несовершеннолетних в программу вакцинации от COVID-19.

На днях заместитель председателя Правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что вакцинация молодых "Спутником лайт" - это не эксперимент.

"Просто проходят дополнительные клинические испытания, чтобы исследовать, как "Спутник лайт" влияет на молодых", - сказала она.