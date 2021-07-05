05 Июля 2021
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талибы талибан (2007) | Фото: AFP

Россия не планирует вводить войска в Афганистан – Кремль

Россия не планирует вводить войска в Афганистан, никаких обсуждений на этот счет не ведется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам. "Мы неоднократно говорили и повторяли, что после выхода американцев и союзников из Афганистана развитие обстановки в этой стране является предметом нашей повышенной обеспокоенности", - уточнил Песков.

Напомним, накануне стало известно об очередной атаке группировок движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) в приграничном районе, в результате которого несколько тысяч таджикских военнослужащих были вынуждены отступить. Также постоянно появляются сообщения о захвате талибами городов на границе с Таджикистаном. Источник РИА Новости в таджикском комитете нацбезопасности даже сообщил, что талибы сейчас контролируют более 70% границы с Таджикистаном. Ситуация резко обострилась после начала вывода американских и НАТОвских войск из Афганистана.

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Теги: талибы, афганистан, таджикистан



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