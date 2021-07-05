ТМК представляет на Иннопроме инновационные решения для энергетики будущего

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) демонстрирует на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге инновационные продукты для нефтегазовой отрасли и водородной энергетики. Как сообщили в пресс-службе ТМК, современные трубные решения компании представлены на объединенном стенде ТМК и Группы Синара, экспозиция которого посвящена комплексным проектам в области синергии металловедения, цифровых технологий, трубного производства и машиностроения.

В рамках Иннопрома ТМК впервые показывает "умную" трубу для магистральных газопроводов, созданную в рамках программы научно-технического сотрудничества с ПАО "Газпром". В ходе проекта впервые в мире разработано техническое решение и освоено промышленное производство труб, позволяющих проводить диагностику и мониторинг технического состояния трубопроводной инфраструктуры. Благодаря встроенным в трубу датчикам эксплуатирующая компания сможет дистанционно в онлайн-режиме получать информацию о напряженно-деформированном состоянии трубопроводов и оценивать их ресурс, чтобы предупреждать аварийные ситуации и заблаговременно проводить ремонт.

Также на выставке представлены бесшовные трубы из высокотехнологичной стали, предназначенные для строительства объектов инфраструктуры водородной энергетики. Они разработаны в рамках комплексной программы ТМК по развитию продуктов для водородной энергетики и соответствуют международному стандарту ASME 31.12 "Водородные трубопроводы".

Широкий ассортимент продукции ТМК для нефтегазодобычи, строительства, машиностроения и других отраслей также демонстрируется в цифровом формате – на видеоэкранах и интерактивных тач-панелях. Гости выставки, в частности, могут ознакомиться с полным циклом моделирования продукции и технологических процессов с помощью цифровых двойников, которые активно развивает компания.

"Сегодня перед российской энергетикой стоят новые вызовы – добыча углеводородов выходит на пик технологической сложности, повышаются экологические требования, при этом компании оптимизируют издержки на фоне роста конкуренции. ТМК как ведущий поставщик комплексных трубных решений для крупных проектов топливно-энергетического комплекса учитывает все эти факторы и разрабатывает новые продукты для наших заказчиков. Для газотранспортной сети мы совместно с "Газпромом" создали "умную" трубу, опытный образец которой успешно прошел полномасштабные натурные испытания. В рамках усилий по развитию в России водородной энергетики ТМК готова выступить поставщиком трубных решений, необходимых для производства, транспортировки и хранения водорода. Эти и ряд других высокотехнологичных проектов позволяют нам стать ключевыми партнерами российских компаний в создании энергетики будущего", – сказал генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

ТМК также принимает участие в деловой программе Иннопрома-2021. В ходе конференции руководители компании обсудят сопровождение процессов цифровой трансформации промышленности, в том числе обеспечение кибербезопасности и распространение единых стандартов в рамках перехода к "Индустрии 4.0". Спикеры ТМК расскажут о передовых практиках компании в области экологии, социальной ответственности и управления, в том числе о природоохранных инициативах, технологических инновациях в сфере ESG и подготовке кадров для современной промышленности. Также в рамках форума запланировано подписание ряда соглашений.