05 Июля 2021
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чемпионат по шахматам, шахматы (2016) | Фото: ugramegasport.ru

Тюменская областная школа шахмат осталась без помещения

В Тюмени областная спортивная школа по шахматам А.Е.Карпова вынуждена искать новое помещение - владелец здания решил продать его под ресторан.

Как сообщил Накануне.RU директор школы Евгений Прокопчук, им дан срок освободить помещение до сентября. Ситуацию руководство школы рассматривает позитивно - сейчас подыскиваются новые варианты аренды, подходящие школа направляет в депспорта для согласования.

Ранее областной департамент спорта уже пообещал школе поддержку, в том числе возможность увеличения финансирования, чтобы дети региона не остались без шахматных турниров.

По его словам, здание школа арендовала у таксопарка. Договор заключался каждые полгода начиная с 2013 г. Власти региона обещали школе выделить большое помещение, чтобы можно было проводить региональные турниры - обычно в них участвуют 250 - 300 человек. Сейчас школа может принять лишь 30-50 человек. Потому для турниров им приходилось арендовать помещение технопарка.

Однако пока правительство региона новое помещение школе не выделило. Сотрудники школы отмечают: здание старое, есть проблемы с коммуникациями.

"Надеемся, получится решить этот вопрос до сентября. Июль, август быстро пролетят. Ведем работу с департаментом спорта", - отметил Евгений Прокопчук.

Получить оперативный комментарий от департамента спорта не удалось. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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Теги: тюменская областная школа шахмат, помещение, депспорта



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