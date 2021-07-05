05 Июля 2021
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Общество За рубежом
мальдивские острова мальдивы туризм пляж отдых (2007) | Фото: album.turizm.ru

Ростуризм: С большинства российских туристов на Кубе сняли изоляцию

На Кубе после осмотра врачей и проведения тестов 103 ранее изолированных российских туриста продолжили отдых.

Еще 89 человек ожидают результата повторных ПЦР-тестов, сообщает Ростуризм.

Глава Ростуризма Зарина Догузова обсудит ситуацию с российскими туристами на Кубе с министром туризма республики.

Ранее стало известно, что на Кубе более 150 российских туристов, которым после прибытия в страну диагностировали COVID-19, находятся в изоляции в своих номерах. Россияне с положительным результатом ПЦР-теста прилетели с 30 июня по 3 июля.

При этом сами туристы утверждают, что многие вакцинированы и имеют соответствующие справки о наличии антител, на самочувствие никто не жалуется.

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Теги: куба, туристы, коронавирус



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