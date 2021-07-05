В НАО задержали начальника теротдела Ростехнадзора – подозревают во взяточничестве

ФСБ задержала начальника территориального отдела Печерского управления Ростехнадзора. Следственный комитет России возбудил на него уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). В СКР не называют имени чиновника, но СМИ сообщают, что речь может идти о главе Нарьян-Марского отдела Казимире Татаревиче.

По версии следствия, в текущем году начальник отдела надзорного ведомства, используя свое должностное положение, склонил представителя коммерческой организации к передаче ему незаконного денежного вознаграждения в размере 200 тыс. руб. за бездействие при организации проверок участка ведения буровых работ. Подозреваемого задержали при получении взятки.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СКР.

Органы Ростехнадзора по НАО в последнее время находятся в фокусе внимания: разлившиеся нефтепродукты одного из добывающих предприятий попали в реку Печору и другие водные артерии региона.