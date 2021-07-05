Юрий Крупнов: Государство само провоцирует сверхсмертность

Бóльшая часть избыточных смертей с марта 2020 года по апрель 2021 года произошла от бактериального заражения и пневмоний, и прямую ответственность за это несут власти. Об этом заявил председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Так он прокомментировал статью "Московского комсомольца" "Идеальный шторм": все больше больных коронавирусом страдают от грибковых инфекций".

Он отмечает, что врачи дают антибиотики, к которым бактерии и грибки привыкают, и "вкачивают дексаметазон, который добивает иммуннитет" (цитата из статьи).

"Сочетание пораженных COVID легких, ослабленной иммунной системы, а также уничтоженных антибиотиками хороших и вредных бактерий привело к тому, что тяжелобольные пациенты подвергаются воздействию плесени и спор", - говорится в статье.

Руководитель отделения микотических заболеваний Американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Том Чиллер называет это "идеальным штормом для этих организмов".

"И это все делается специально и за государственный счет. Отсюда и нынешняя рекордная сверхсмертность! Ау, Минздрав?! Ау, Правительство?! Ау, Государство?!" - призывает Крупнов.

Советский и российский врач, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, который тоже переболел пневмонией, также убедился в том, что всех госпитализированных с положительным ПЦР-тестом и даже без него лечат, не разбираясь, чем именно они больны. В том числе ему поставили диагноз ковид еще при отрицательном тесте. Причем, по его словам, сами врачи признают, что им не дают лечить так, как надо, а требуют выполнения инструкций.

Ранее он обратил внимание на то, что только на выходных за счет неизбежного послабления пациентам смертность от ковида снижается на 20% и больше. Он считает, что многих больных просто "залечивают" до смерти избытком лекарств, которые на самом деле им не нужны. Падения смертности в воскресенье и понедельник (то есть за выходные) с резким ростом во вторник наблюдаются до сих пор.