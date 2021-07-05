Участники "Иннопрома" подписали соглашение об эффективной организации проведения "Универсиады-2023" в Екатеринбурге

На промышленной выставке "Иннопром-2021", которая проходит на площадке "Екатеринбург-Экспо", состоялось подписание соглашения о намерениях по эффективной и результативной организации и проведению Всемирных студенческих игр ФИСУ в Екатеринбурге в 2023 г., передает корреспондент Накануне.RU.

В подписании приняли участие генеральный директор АНО "Исполнительная дирекция "Универсиада-2023" Александр Чернов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Леонид Гункевич и председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Илья Тыщенко.

Как заявил Александр Чернов, реализация проекта не была бы возможна без бизнес-сообщества Урала.

"Во всех сегментах, которые будут задействованы в Универсиаде, нет ни одного аспекта, который работает на проведение соревнований, где мы не рассчитывали бы на поддержку местного бизнес-сообщества. Создание такого бизнес-совета, который, я надеюсь, начнет работать очень быстро, это фиксирование взаимных обязательств о том, что мы без уральского бизнеса не можем. А уральский бизнес сделает все возможное, чтобы мы были успешными все вместе", - заявил Александр Чернов.

К его словам присоединился и Андрей Беседин.

"Нас связывает понимание того, что у нас есть все возможности для того, чтобы и наши предприятия, и предприятия Свердловской области почувствовали не только радость и удовольствие от того, что такие события происходят на нашей земле, но и приняли участие в его подготовке. Мы уже давным-давно договорились в общих подходах и сегодня просто формализовали нашу общую позицию. Уверен, что по окончании "Иннопрома" мы приступим к реализации того, под чем мы сегодня подписались", - подытожил Беседин.