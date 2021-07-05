На Ямале появится полигон водородной энергетики

На "Иннопроме" подписано соглашение о создании полигона водородной энергетики на базе международной арктической станции (МАС) "Снежинка" (ЯНАО), в рамках работы Центра компетенций МФТИ по технологиям декарбонизации. Подписи под документом поставили исполнительный директор института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев и заместитель генерального директора по стратегическому развитию группы компаний "Инэнерджи" Михаил Козлов. Макет "Снежинки" представлен на "Иннопроме", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вместе с нашим партнёром собрались создавать полигон для тестирования новых технологий водородной энергетики", - сказал Юрий Васильев.

МАС "Снежинка" – круглогодичный и полностью автономный комплекс, создаваемый на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Это научная и образовательная платформы для международной кооперации инженеров, исследователей, учёных и научной молодёжи. Цель работы МАС – тестирование и демонстрация российскими и международными партнерами природосберегающих технологий жизнеобеспечения, а также систем "умный дом/поселение", робототехники, телекоммуникаций, медицины, биотехнологий, новых материалов, решений с искусственным интеллектом. Проект предусматривает и поддержку совместных исследований по проблемам экологии, изменения климата, загрязнения окружающей среды и Мирового океана. Площадь комплекса составит 4,5 тыс. "квадратов" для размещения не менее 80 человек – долгосрочного проживания и работы коллективов и их ротации.