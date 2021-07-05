На Южном Урале возбуждено дело о причинении ущерба в 45 млн рублей ресурсоснабжающей организации

В Еманжелинске возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба ресурсоснабжающей организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, руководство ООО "Коммунальные системы" и "Корвет" в 2020-2021 гг. ненадлежащим образом выполняли обязанности по оплате за полученные энергоресурсы по договору поставки газа. Они скрывали деньги, собранные с населения. Это привело к задолженности в размере более 45 млн рублей.

При этом жители своевременно платили за энергоресурсы, собираемость платежей составила более 90 %. Однако деньги направляли на другие цели, создавая угрозу введения ограничения подачи газа на котельные и возникновения чрезвычайной ситуации. На счетах предприятий этих денег нет.

Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц организаций.