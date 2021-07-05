05 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Граффити о коронавирусе рядом с ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области второй день подряд выявлено больше 300 заболевших ковидом

В Свердловской области растет число заболевших коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике инфекции, за минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 322 новых случая COVID-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (81 человек) и ряда других муниципалитетов.

За сутки было выписано 295 человек, 11 заболевших скончались. Общее число выписанных в регионе достигло 88 тыс. 941, умерло от ковида 3 тыс. 914 свердловчан.

Стоит отметить, что в области второй день подряд выявляют более 300 случаев коронавируса - в воскресенье было зарегистрировано 313, а в субботу и предыдущие дни число заболевших не превышало трех сотен. С начала пандемии, по официальным данным, в Свердловской области зафиксировано 95 тыс. 474 случая новой коронавирусной инфекции.

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Теги: Свердловская область, ковид, оперштаб



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