В Свердловской области второй день подряд выявлено больше 300 заболевших ковидом

В Свердловской области растет число заболевших коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике инфекции, за минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 322 новых случая COVID-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (81 человек) и ряда других муниципалитетов.

За сутки было выписано 295 человек, 11 заболевших скончались. Общее число выписанных в регионе достигло 88 тыс. 941, умерло от ковида 3 тыс. 914 свердловчан.

Стоит отметить, что в области второй день подряд выявляют более 300 случаев коронавируса - в воскресенье было зарегистрировано 313, а в субботу и предыдущие дни число заболевших не превышало трех сотен. С начала пандемии, по официальным данным, в Свердловской области зафиксировано 95 тыс. 474 случая новой коронавирусной инфекции.