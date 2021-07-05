Проект застройки центрального квартала обсуждается в Нижневартовске. Вартовчане уже прислали более 500 предложений.

В столице Самотлора традиционно при решении любых вопросов благоустройства города принято учитывать мнение самих горожан. Сейчас в Нижневартовске продолжаются общественные обсуждения застройки квартала «Б», который располагается в центральной части города между улицами Ленина, Чапаева и Таежной. Преобразование предполагается провести в рамках договора о развитии застроенной территории, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных коммуникаций администрации города.

«Мы видим, что жители города активно включились в этот процесс. Напомню, что в соответствии с распоряжением города проводятся публичные обсуждения. До 8 июля принимаются замечания и предложения по данному проекту. В срок до 13 июля будет вынесено решение, основанное на мнении горожан», - отметил исполняющий обязанности главы г. Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Сбор предложений, замечаний, гражданских инициатив осуществляет управление архитектуры департамента строительства администрации Нижневартовска, поступило около 500 сообщений.

По проекту на территории планируется строительство одного многоквартирного разноуровневого по этажности дома с билдинг-садом, дворовыми площадками и автомобильными парковками. Кроме того, проект планировки территории квартала «Б» включает обустройство второй части Рябинового бульвара и сквера площадью более 31 тысячи квадратных метров с сохранением большинства имеющихся зеленых насаждений.

Но мэрия Нижневартовска продолжает диалог с заинтересованными вартовчанами. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте органов местного самоуправления. Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до 8 июля 2021 года либо в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска; либо в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.