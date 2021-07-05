Проект застройки центрального квартала обсуждается в Нижневартовске. Вартовчане уже прислали более 500 предложений.

05 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
проект, квартал б, нижневартовск (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Проект застройки центрального квартала обсуждается в Нижневартовске. Вартовчане уже прислали более 500 предложений.

В столице Самотлора традиционно при решении любых вопросов благоустройства города принято учитывать мнение самих горожан. Сейчас в Нижневартовске продолжаются общественные обсуждения застройки квартала «Б», который располагается в центральной части города между улицами Ленина, Чапаева и Таежной. Преобразование предполагается провести в рамках договора о развитии застроенной территории, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных коммуникаций администрации города.

«Мы видим, что жители города активно включились в этот процесс. Напомню, что в соответствии с распоряжением города проводятся публичные обсуждения. До 8 июля принимаются замечания и предложения по данному проекту. В срок до 13 июля будет вынесено решение, основанное на мнении горожан», - отметил исполняющий обязанности главы г. Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Сбор предложений, замечаний, гражданских инициатив осуществляет управление архитектуры департамента строительства администрации Нижневартовска, поступило около 500 сообщений.

По проекту на территории планируется строительство одного многоквартирного разноуровневого по этажности дома с билдинг-садом, дворовыми площадками и автомобильными парковками. Кроме того, проект планировки территории квартала «Б» включает обустройство второй части Рябинового бульвара и сквера площадью более 31 тысячи квадратных метров с сохранением большинства имеющихся зеленых насаждений.

Но мэрия Нижневартовска продолжает диалог с заинтересованными вартовчанами. Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте органов местного самоуправления. Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до 8 июля 2021 года либо в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска; либо в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: квартал б, обсуждение застройки, дмитрий кощенко, сбор предложений



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети