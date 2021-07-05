Отстранение от работы невакцинированных граждан, не входящих в перечень Правительства 1999 года, незаконно - юристы

Заявления властей об отстранении ковид-невакцинированных от работы в тех регионах, где главные санврачи вынесли постановления об обязательной вакцинации определенных категорий граждан, противоречат закону. Об этом заявили юристы, проведшие подробный анализ действующего российского законодательства.

Юрист Артем Свистов из ООО "Национальная юридическая компания "Митра" отмечает, что указанные в национальным календаре профилактических прививок прививки являются обязательными только для лиц, выполняющих работы, связанные с высоким риском заболевания инфекционными болезнями , установленные постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 №825. Отстранить от работы можно только тех работников, которые входят в этот перечень. Сферы услуг там нет.

Об этом же пишет председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи", эксперт во вопросам семейного права юрист Павел Парфентьев.

"Не существует никаких законных оснований для отстранения от работы за отказ от прививок представителей других профессий (таксистов, парикмахеров, работников торговли, библиотекарей и т.д и т.п.). По существующей практике, даже отстранение за отказ от прививки людей из списка , утвержденного упомянутым Постановлением Правительства (учителей, отдельных категорий медработников и т.п.), требует отдельного предписания санитарных властей . Насколько мне известно, таких пока не было. Ни в одном нормативном акте Москвы (и в просмотренных нами нормативных актах других регионов, где введена "обязательная вакцинация" по эпидпоказаниям) ничего не говорится об отстранении работодателями работников от работы за отсутствие прививок", - пишет Парфентьев.

Свистов тоже напоминает: согласно ч.1 п. 6 ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", главные санврачи действительно могут вынести постановления о временном отстранении от работы определенных категорий граждан. Но пока они воспользовались только одним своим полномочием - вынесли постановление о проведении прививок .

" Работодатели до момента прямого указания санитарного врача в нормативном акте на возможность отстранения работников (подпадающих под действия [их] Постановлений), отказавшихся от обязательной вакцинации, не могут их отстранить , в противном случае это будет нарушением трудовых прав работников", - подчеркивает эксперт.

Таким образом, заключают юристы, отстранение от работы тех, кто не входит в перечень Правительства 1999 года (это медики, учителя и некоторые другие довольно редкие группы профессий), незаконно до прямого указания об этом главных санврачей.

"Утверждения московских властей о том, что работодатели вправе отстранять граждан профессий, не входящих в перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 №825, за отказ от прививки от ковида не имеют никакого правового значения и не основаны на законе . Это или ложь, или невежество – в любом случае выглядящие как циничное запугивание людей с целью добиться желаемого охвата прививками . При этом это не нормативные акты, а простые рассуждения вслух, колебания воздуха, за которые чиновные болтуны не несут никакой реальной ответственности", - указывает Парфентьев.

Он считает, что это "подстава для работодателей". Если они поведутся на запугивания и будут отстранять людей от работы, то нарушат закон, поскольку устные заявления властей не имеют юридического значения.

"То есть врут московские власти, но если вы им поверите, то отвечать придется вам, дорогие работодатели. Имейте это в виду", - отмечает эксперт.

Также он обращает внимание на важную формулировку об отстранении от работы, которая содержится в ст. 51 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Она касается полномочий санврачей временно отстранять от работы без прививок не только людей из перечня Правительства, но и "лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства". То есть временно отстранить от работы санврачи могут только невакцинированных ковид-положительных граждан (кроме тех, кто входит в перечень Правительства 1999 года).

В сухом остатке получается, что временно отстранить от работы сейчас можно (хотя, по сложившейся практике, и это требует отдельного предписания санврачей) только тех, кто входит в перечень Правительства 1999 года (в тех регионах, где санврачи объявили обязательную вакцинацию). Если же постановление об отстранении санврачи все-таки вынесут, что они пока не сделали, а только могут по закону сделать, то и тогда это будет распространяться только на ковид-положительных граждан из тех групп, которые они упомянут.