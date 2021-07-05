05 Июля 2021
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Кипр, море, туризм (2017) | Фото: http://www.global-tur.com/

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Сделавшим прививку отечественной вакциной не придется сдавать ПЦР-тест по прибытии на остров, передает РИА Новости со ссылкой на министра туризма Кипра Савваса Пердиоса.

Пока что россиянам, которые не сделали прививку, в начале визита в эту страну надо иметь два теста на коронавирус, поскольку Россия до сих пор значится в "красной категории" стран. Один тест путешественник должен сделать за 72 часа до визита, второй – после прибытия на Кипр. Для иностранцев тест платный – 30 евро.

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Теги: сертификат о вакцинации, кипр, пцр-тест



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