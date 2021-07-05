Кипр признает российские сертификаты о вакцинации

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Сделавшим прививку отечественной вакциной не придется сдавать ПЦР-тест по прибытии на остров, передает РИА Новости со ссылкой на министра туризма Кипра Савваса Пердиоса.

Пока что россиянам, которые не сделали прививку, в начале визита в эту страну надо иметь два теста на коронавирус, поскольку Россия до сих пор значится в "красной категории" стран. Один тест путешественник должен сделать за 72 часа до визита, второй – после прибытия на Кипр. Для иностранцев тест платный – 30 евро.