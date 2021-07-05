ФСБ сообщила о ликвидации шести боевиков, готовивших теракты в России

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в России.

Взрывы готовились членами законспирированных ячеек террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Двое террористов задержаны, еще шестеро — ликвидированы.

По данным ведомства, теракты планировались в Кабардино-Балкарии, Астраханской области и Москве.

Изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, оружие и боеприпасы, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, экстремистская литература.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), готовившего теракт в Норильске во время парада Победы.

В телефоне подозреваемого нашли инструкцию по изготовлению бомбы и переписку, в которой он пытался склонить нескольких человек к совершению взрыва.