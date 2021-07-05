05 Июля 2021
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Общество В России
Макс Покровский (2019) | Фото: Евгений Вдовин

СМИ: Макс Покровский из "Ногу свело" подал заявление на Диму Билана в полицию

Конфликт между фронтменом группы "Ногу свело" Максом Покровским и Димой Биланом продолжается конфликт.

По данным Telegram-канала "112", Покровский написал на Билана заявление в полицию из-за поступивших в адрес рок-музыканта оскорблений и угроз в мессенджере WhatsApp.

Противостояние началось несколько дней назад, когда рокер в соцсетях обвинил Билана, а также близкого ему продюсера Яну Рудковскую в срыве концерта "Ногу свело" в Санкт-Петербурге. Площадку, на которой выступал Билан, прикрыли после концерта – у властей появились претензии к организации санитарных ограничений во время выступления поп-певца. У "Ногу свело" на этой же площадке должен был состояться концерт, но он, естественно, сорвался.

Перепалка до сих пор продолжается и в соцсетях. Стороны упрекают друг друга в желании попиариться и похайпиться на горячем скандале. Так, Покровский накануне обвинил команду Билана в том, что они никак не отстанут от рокеров, но при этом сам продемонстрировал отрывок из новой песни, посвященной Билану.

Поп-певец, в свою очередь, записывает в своих соцсетях обращения – не столько к Покровскому, сколько для граждан, мол, площадку бы закрыли и без моего концерта, а контролировать наличие масок на всех зрителях я не мог.

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Теги: макс покровский, ногу свело, дима билан, скандал, концерт



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